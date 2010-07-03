Мировой рекорд в хождении по канату на высоте установили в Москве

Фото: оргкомитет цикла городских уличных фестивалей "Московские сезоны"

Новый мировой рекорд по хайлайну (хождению по канату на высоте) установили в Москве. Спортсмен из Германии Фриди Кюне прошел по стропе на высоте 350 метров между небокребами OKO Tower и Neva Towers в деловом центре "Москва-Сити".

Новое достижение почти на 100 метров выше предыдущего рекорда, его внесут в "Книгу рекордов Гиннесса".

7 и 8 сентября с 11:00 до 16:00 в деловом центре проходят соревнования российских и зарубежных спортсменов из Германии, Франции и Канады по хайлайну. Не исключено, что кому-то из других участников также удастся стать рекордсменом.

По стропе пройдут Натан Полан из Франции (ему принадлежит мировой рекорд по длине хайлайна и рекорд самого длинного городского хайлайна) и Миа Нобле из Канады, которая установила рекорд для девушек по длине хайлайна.

В число российских участников вошли Максим Кагин, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко и Владимир Мурзаев. Максим Кагин известен тем, что он прошел по стропе над Енисеем, Александр Грибанов – над улицей Ворошилова между 19-этажными домами. Геннадий Скрипко на 200-метровой высоте преодолел Березовское ущелье на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Владимир Мурзаев поставил рекорд в Москве – в Новый год перебрался по воздуху с одной стороны Тверской улицы на другую.

Наблюдать за соревнования можно с улицы или непосредственно из 354-метровой башни OKO Tower. Также зрители смогут разместиться на смотровой площадке "Выше только любовь".

Ранее сообщалось, что в Перми установлен новый мировой рекорд – в рамках фестиваля уличных театров канатоходец из Германии прошел в 40 метрах над городом почти километр. На это расстояние немцу потребовалось 45 минут. По пути он трижды останавливался, выполнял разные акробатические трюки и даже станцевал макарену. За смельчаком наблюдали тысячи местных жителей.

