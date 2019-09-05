Канатоходец прошелся между высотками "Москва-Сити"

Фото: соцсети

Мужчина прошелся между башнями "Око" и "Нева" на высоте 300 метров в деловом центре "Москва-Сити". Видео опубликовали пользователи социальных сетей.

На записи запечатлен момент, когда мужчина медленно передвигается по тросу, несмотря на непогоду. По словам очевидцев, канатоходец использовал страховку.



Ранее сообщалось, что в Москве экстремал удивил прохожих: он прошелся между двумя зданиями на Тверской площади. На своей страничке Максим Кагин заявил, что это была репетиция перед его главным выступлением рядом с Кремлем.

А в Перми установлен новый мировой рекорд – в рамках фестиваля уличных театров канатоходец из Германии прошел в 40 метрах над городом почти километр. На это расстояние немцу потребовалось 45 минут. По пути он трижды останавливался, выполнял разные акробатические трюки и даже станцевал макарену. За смельчаком наблюдали тысячи местных жителей.

