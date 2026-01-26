Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 11:32

Транспорт

В России предложили ввести зеленые и бирюзовые номера машин

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с инициативой ввести в России зеленые номера для электромобилей и бирюзовые – для беспилотных машин, сообщил ТАСС вице-президент НАС Антон Шапарин.

Он уточнил, что соответствующие предложения уже направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. НАС считает необходимым внести изменения в закон о регистрации транспортных средств.

Шапарин пояснил, что введение специальных номеров позволит другим участникам движения легко распознавать беспилотный транспорт на дороге.

"Одновременно мы понимаем, что надо сразу заложить зеленые номера для "электричек" – это практично, потому что у нас предусмотрены льготы по парковке и по оплате трасс для таких автомобилей, и правоприменителям будет удобнее их выявлять", – поделился вице-президент автомобильного союза.

Вице-президент НАС подчеркнул, что нововведения полезны как для правоприменителей, так и для общей безопасности дорожного движения высокоавтоматизированных транспортных средств.

Ранее в Минтрансе заявили, что через 20 лет ручное управление машиной станет экзотикой. Глава министерства Андрей Никитин сравнил это с поездками верхом и предположил, что это будет происходить на полигонах "в удовольствие людей".

Первый в России беспилотный поезд метро тестируют в Москве

Читайте также


транспортавто

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика