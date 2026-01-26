В России предложили ввести зеленые и бирюзовые номера машин

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с инициативой ввести в России зеленые номера для электромобилей и бирюзовые – для беспилотных машин, сообщил ТАСС вице-президент НАС Антон Шапарин.

Он уточнил, что соответствующие предложения уже направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. НАС считает необходимым внести изменения в закон о регистрации транспортных средств.

Шапарин пояснил, что введение специальных номеров позволит другим участникам движения легко распознавать беспилотный транспорт на дороге.

"Одновременно мы понимаем, что надо сразу заложить зеленые номера для "электричек" – это практично, потому что у нас предусмотрены льготы по парковке и по оплате трасс для таких автомобилей, и правоприменителям будет удобнее их выявлять", – поделился вице-президент автомобильного союза.

Вице-президент НАС подчеркнул, что нововведения полезны как для правоприменителей, так и для общей безопасности дорожного движения высокоавтоматизированных транспортных средств.

Ранее в Минтрансе заявили, что через 20 лет ручное управление машиной станет экзотикой. Глава министерства Андрей Никитин сравнил это с поездками верхом и предположил, что это будет происходить на полигонах "в удовольствие людей".