Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 10:11

Транспорт

В Минтрансе заявили, что к 2028 году в РФ будут работать свыше 300 беспилотных грузовиков

Фото: mintrans.gov.ru

К 2028 году на российских дорогах будут курсировать более 300 беспилотных грузовиков, рассказал ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин.

По его словам, в 2026 году парк беспилотных грузовиков вырастет до 111 машин. В настоящий момент на дорогах работают более 90 высокоавтоматизированных грузовиков – на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД. В этом году планируется их запуск на трассе М-12 "Восток",

Никитин отметил, что пока что внедрение автономного транспорта эффективнее на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами, чем в крупных городах с интенсивным движением.

Ранее эксперты по инновациям рассказали, что в 2050 году Москва возьмет курс на массовое внедрение автономного транспорта и создание интеллектуальной транспортной системы.

К 2030-му жители столицы начнут активно использовать микромобильные средства передвижения, включая самокаты, моноколеса, беспилотные автомобили и дроны. При этом личные машины станут менее популярными.

Читайте также


транспорт

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика