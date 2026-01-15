В Минтрансе заявили, что к 2028 году в РФ будут работать свыше 300 беспилотных грузовиков

Фото: mintrans.gov.ru

К 2028 году на российских дорогах будут курсировать более 300 беспилотных грузовиков, рассказал ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин.

По его словам, в 2026 году парк беспилотных грузовиков вырастет до 111 машин. В настоящий момент на дорогах работают более 90 высокоавтоматизированных грузовиков – на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД. В этом году планируется их запуск на трассе М-12 "Восток",

Никитин отметил, что пока что внедрение автономного транспорта эффективнее на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами, чем в крупных городах с интенсивным движением.

Ранее эксперты по инновациям рассказали, что в 2050 году Москва возьмет курс на массовое внедрение автономного транспорта и создание интеллектуальной транспортной системы.

К 2030-му жители столицы начнут активно использовать микромобильные средства передвижения, включая самокаты, моноколеса, беспилотные автомобили и дроны. При этом личные машины станут менее популярными.

