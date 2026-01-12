Пять пассажирских инновационных сервисов появилось в метро Москвы в 2025 году

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Пять инновационных пассажирских сервисов появилось в метро Москвы в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Цифровые технологии делают поездки пассажиров комфортнее, а транспорт Москвы становится более современным. Разработкой новых сервисов занимаются IТ-специалисты, инженеры и проектировщики.

"В будущем продолжим интегрировать инновации в московский транспорт. Например, до 2030 года в метро появятся более 3,4 тысячи цифровых указателей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2025 году на четырех станциях Троицкой линии метро на участке "Вавиловская" – "ЗИЛ" появилась цифровая навигация. Они стали первыми станциями метро с цифровой навигацией, которая позволяет пассажирам быстрее узнавать необходимую информацию.

Также во всех поездах Сокольнической линии метро и в первом в стране полностью беспилотном трамвае станции объявляет нейроголос. При этом его почти невозможно отличить от голосов дикторов.

На транспортном хабе "Нижегородская" появилась вторая цифровая стойка "Живое общение", с помощью которой пассажиры могут получить ответы на любые вопросы о работе транспорта.

В свою очередь, на станции "Улица Скобелевская" Бутовской линии метро заработал туманизатор. В жару он распылял мелкие частицы воды для комфорта гостей и жителей столицы. А на станции "Курская" и на транспортном хабе "Нижегородская" появились роботы-бариста, которые самостоятельно могут сделать кофе.

Ранее искусственный интеллект начал обрабатывать 53% базы знаний чат-бота Александры. Теперь нейросеть может ответить на интересующие пользователей вопросы по темам наземного транспорта, трамваев и СИМ. Всего с начала года было решено около 460 тысяч проблем горожан.