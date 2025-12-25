Более 50% базы знаний чат-бота Александры подключено к ИИ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Искусственный интеллект теперь обрабатывает 53% базы знаний чат-бота Александры, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Его слова передает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время нейросеть способна ответить на интересующие пользователей вопросы по темам наземного транспорта, трамваев и средств индивидуальной мобильности (СИМ). В результате с начала года было решено около 460 тысяч проблем горожан.

Департамент транспорта Москвы объяснил, что ИИ помогает виртуальному помощнику отвечать даже на нестандартно сформулированные вопросы, а также запоминать контекст разговора и прошлые запросы. Помимо этого, с каждым новым запросом реакция Александры становится точнее и полезнее.

Также указывается, что чат-бот стал первым в России транспортным помощником на базе двух больших языковых моделей.

"Благодаря рейтинговой системе оценки работы нейросетей пользователи получают наиболее подходящий и точный ответ на свой вопрос", – сказано в сообщении.

Ликсутов добавил, что нейросети будут и дальше внедряться в московские сервисы и повышать комфорт пассажиров в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года, которую одобрил Сергей Собянин.

Ранее чат-бота научили строить маршруты. Александра делает это с использованием всех видов городского транспорта на основе Единого картографического сервиса ЦОДД. Виртуальный помощник описывает путь, после чего схему можно посмотреть в приложении 2ГИС.

