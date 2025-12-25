Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 12:07

Технологии

Более 50% базы знаний чат-бота Александры подключено к ИИ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Искусственный интеллект теперь обрабатывает 53% базы знаний чат-бота Александры, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Его слова передает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время нейросеть способна ответить на интересующие пользователей вопросы по темам наземного транспорта, трамваев и средств индивидуальной мобильности (СИМ). В результате с начала года было решено около 460 тысяч проблем горожан.

Департамент транспорта Москвы объяснил, что ИИ помогает виртуальному помощнику отвечать даже на нестандартно сформулированные вопросы, а также запоминать контекст разговора и прошлые запросы. Помимо этого, с каждым новым запросом реакция Александры становится точнее и полезнее.

Также указывается, что чат-бот стал первым в России транспортным помощником на базе двух больших языковых моделей.

"Благодаря рейтинговой системе оценки работы нейросетей пользователи получают наиболее подходящий и точный ответ на свой вопрос", – сказано в сообщении.

Ликсутов добавил, что нейросети будут и дальше внедряться в московские сервисы и повышать комфорт пассажиров в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года, которую одобрил Сергей Собянин.

Ранее чат-бота научили строить маршруты. Александра делает это с использованием всех видов городского транспорта на основе Единого картографического сервиса ЦОДД. Виртуальный помощник описывает путь, после чего схему можно посмотреть в приложении 2ГИС.

Собянин: цифровому ассистенту московского транспорта исполнилось 5 лет

Читайте также


технологиитранспортгород

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика