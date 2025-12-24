Собянин рассказал о планах развития беспилотного трамвая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский трамвай станет первым беспилотным транспортом в России, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства столицы.

Он также указал на то, что к 2030 году данная технология должна охватить две трети трамвайного парка в городе.

Ранее сообщалось, что в Москве готовят к запуску на линию в тестовом формате четвертый беспилотный трамвай. По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, к 2035 году инновационные решения будут внедрены примерно на 90% трамваев столицы. Это позволит повысить надежность и точность графика движения.

К концу 2026 года в беспилотном режиме в Краснопресненском депо будут работать уже 15 трамваев. Технология, разработанная сотрудниками метро, принадлежит правительству столицы.

