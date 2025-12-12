Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 16:37

Мэр Москвы

Собянин: на Московском трамвайном диаметре совершили уже более 1,8 млн поездок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,8 миллиона поездок совершили пассажиры на новом Московском трамвайном диаметре (Т1) за первый месяц его работы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Трамваи в рамках Т1 проезжают путь от Метрогородка до станции метро "Университет", затрагивая 13 районов Москвы, 24 станции подземки, МЦК и МЦД, а также четыре железнодорожных вокзала. Протяженность маршрута составляет 27 километров. Собянин назвал его самым длинным диаметром в мире.

По словам мэра, на Т1 курсируют примерно 50 новейших трамваев "Львенок-Москва" с системой автономного хода. Их интервал движения составляет около 6 минут. При этом время поездок в центр на данном маршруте было уменьшено на 20%.

Собянин отметил, что Т1 стал новым комфортным способом передвижения для более чем миллиона жителей столицы.

Мэр ранее анонсировал запуск весной в следующем году второго трамвайного диаметра, маршрут которого будет пролегать от МЦД Новогиреево до станции метро "Чертановская".

Кроме того, в Москве появляются беспилотные трамваи на основе искусственного интеллекта. По словам мэра, поездку на таком транспорте совершили свыше 26 тысяч пассажиров.

Две трети столичного трамвайного парка планируется оснастить беспилотными технологиями уже к 2030 году. А к 2035-му этот показатель вырастет до 90%.

Первый столичный трамвайный диаметр позволит увидеть много интересного в городе

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика