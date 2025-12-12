Собянин: на Московском трамвайном диаметре совершили уже более 1,8 млн поездок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,8 миллиона поездок совершили пассажиры на новом Московском трамвайном диаметре (Т1) за первый месяц его работы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Трамваи в рамках Т1 проезжают путь от Метрогородка до станции метро "Университет", затрагивая 13 районов Москвы, 24 станции подземки, МЦК и МЦД, а также четыре железнодорожных вокзала. Протяженность маршрута составляет 27 километров. Собянин назвал его самым длинным диаметром в мире.

По словам мэра, на Т1 курсируют примерно 50 новейших трамваев "Львенок-Москва" с системой автономного хода. Их интервал движения составляет около 6 минут. При этом время поездок в центр на данном маршруте было уменьшено на 20%.

Собянин отметил, что Т1 стал новым комфортным способом передвижения для более чем миллиона жителей столицы.

Мэр ранее анонсировал запуск весной в следующем году второго трамвайного диаметра, маршрут которого будет пролегать от МЦД Новогиреево до станции метро "Чертановская".

Кроме того, в Москве появляются беспилотные трамваи на основе искусственного интеллекта. По словам мэра, поездку на таком транспорте совершили свыше 26 тысяч пассажиров.

Две трети столичного трамвайного парка планируется оснастить беспилотными технологиями уже к 2030 году. А к 2035-му этот показатель вырастет до 90%.

