Собянин анонсировал масштабное обновление транспорта в ближайшие три года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин анонсировал в мессенджере MAX масштабное обновление транспорта в ближайшие три года.

Мэр напомнил, что одна из основных задач властей Москвы заключается в создании лучшей в мире и самой удобной для горожан транспортной системы. В связи с этим улучшаются и интегрируются все виды транспорта. На эти цели будет потрачено в следующем году примерно 1,3 триллиона рублей.

В ближайшие три года власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию 26,9 километра линий метро, 13 станций и 1 электродепо. Кроме того, будет построена Рублево-Архангельская ветка, а также открыт первый участок Бирюлевской линии и станция "Гольяново" Арбатско-Покровской ветки.

Помимо этого, специалисты продолжат возводить южный участок Троицкой линии метро, а также станцию "Южный порт" Люблинско-Дмитровской ветки и "Достоевскую" Кольцевой линии.



Становится комфортнее и железнодорожный транспорт. В частности, будут открыты новые маршруты, а интервалы движения составов сократятся. Модернизация будет проводиться в рамках программы по развитию Центрального транспортного узла к 2030 году.

Кроме того, продолжается строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая является крупнейшим транспортным проектом России. В следующем году начнет работать четвертый маршрут речного трамвая Киевский – "Лужники", добавил Собянин.

Не забывают власти Москвы и про развитие беспилотных технологий в сфере транспорта. В частности, к концу 2026 года в столице смогут курсировать 15 беспилотных трамваев. Помимо этого, планируется запуск первого беспилотного поезда в метро. До конца 2030-го две трети парка трамваев будут беспилотными, уточнил мэр.

Собянин также рассказал и про покупку дополнительных электробусов, автобусов, трамваев, вагонов метро нового поколения, поездов для маршрутов пригородного железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла и электроскутеров для городского проката.

С начала 2025 года более 280 новых электробусов российского производства начали курсировать в Москве. В их числе – 45 моделей КамАЗ-6282, свыше 220 – КамАЗ-52222 поколения А5 и 20 – ЛиАЗ-6274. Для обслуживания электробусов было подключено более 60 ультрабыстрых зарядных станций.

