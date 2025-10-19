Более 280 новых электробусов вышли на маршруты в Москве с начала года

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Более 280 новых электробусов российского производства начали курсировать в Москве в 2025 году. В их числе 45 моделей КамАЗ-6282, свыше 220 – КамАЗ-52222 поколения А5 и 20 – ЛиАЗ-6274, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, современный экологический транспорт обслуживает столичные маршруты с 2018 года.

"По поручению Сергея Собянина продолжаем развивать сеть экологичного транспорта в столице. Для обслуживания электробусов подключили более 60 ультрабыстрых зарядных станций с начала года. Благодаря внедрению зарядной инфраструктуры мы можем запускать еще больше электротранспорта на маршруты", – отметил он.

В обновленном транспорте переработали планировку салона, на 15% увеличили накопительную площадку, обустроили места для ручной клади, а климатическую систему сделали более эффективной. Кроме того, специалисты изменили конструкцию дверей и добавили на них световые полоски с индикацией открытия и закрытия.

Ранее электробусы вышли на маршруты 111 и 194. Теперь горожане и туристы могут доехать на экологичном транспорте от станции метро "Ломоносовский проспект" до улицы Новаторов, а также от Коровина и станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской".

Электробусы останавливаются около 10 станций рельсового каркаса, а также важных социальных и образовательных учреждений и мест отдыха.

