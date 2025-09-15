Электробусы начали курсировать еще на двух маршрутах в трех столичных округах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электробусы вышли на маршруты № 111 и 194, расположенные в трех округах Москвы, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Москва продолжает оставаться лидером в Европе по количеству экологичного транспорта. По будням новые маршруты обслуживают 13 современных электробусов", – цитирует Ликсутова пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь москвичи и гости города смогут проехать на современном электротранспорте от станции метро "Ломоносовский проспект" до улицы Новаторов, а также от Коровина и станции метро "Селигерская" до "Петровско-Разумовской".

Всего электробусы останавливаются возле 10 станций рельсового каркаса, а также важных социальных и учебных учреждений и мест отдыха, отметил заммэра. Современный транспорт не только снижает влияние на экологию, но и повышает комфорт и безопасность поездок.

Ранее сообщалось, что за прошедшее лето в Москве ввели 13 новых маршрутов наземного транспорта. В том сезоне также было скорректировано 20 маршрутов автобусов и электробусов. Изменения поспособствовали увеличению скорости и комфорта поездок, а также позволили общественному транспорту приближаться к важным объектам.

