Собянин: 25 пригородных маршрутов войдут в систему московского транспорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти совместно с правительством Московской области приняли решение о запуске новых маршрутов между Москвой и Подмосковьем. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

В рамках сделки в этом году планируется интегрировать в систему московского транспорта 25 действующих межрегиональных маршрутов, которые проходят через северо-западные и западные направления.

"Это позволит повысить комфорт перевозок и дать дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе", – указал мэр.

Градоначальник напомнил, что первые два таких маршрута появились в июле:



№ 1434 (бывший № 434), связывающий станцию метро "Планерная" в Москве с ЖК "Эдем";

№ 1343 (бывший № 343), соединяющий метро "Беломорская" с микрорайоном Новогорск в Химках.

Еще четыре маршрута планируется запустить в сентябре. Среди них:



№ 1383 (бывшие № 383 и № 946к), который будет следовать от станции метро "Планерная" до магазина "АШАН" в Химках;

№ 1873а (бывшие № 873 и № 1873), связывающий метро "Сходненская" с ЖК "Велтон Парк" в Химках;

№ 1971 (бывший № 971к), который будет курсировать между "Сходненской" и ЖК "Мишино" в Химках;

№ 1342к (бывший № 342к), соединяющий "Беломорскую" с микрорайоном Клязьма в Химках.

Кроме того, пассажиры смогут приобретать билеты без ограничения на количество поездок, подчеркнул глава города.

По словам Собянина, для автобусов, следующих по межрегиональным маршрутам, будет разработан уникальный дизайн, который позволит легко отличить их от городского транспорта. В остальном они будут соответствовать высоким московским стандартам, включая регулярные интервалы движения и удобное расписание.

Планируется, что до 2028 года в систему городского транспорта будет включено не менее 30% существующих межрегиональных маршрутов, заключил мэр.

Ранее в двух районах Москвы и Люберцах на маршрут № 726 вышли три электробуса. Они курсируют по будням.

Пассажиры могут доехать до станции метро "Лухмановская" и станции Люберцы третьего Московского центрального диаметра (МЦД). По контракту с ПАО "КамАЗ" в этом году планируется поставка 400 таких электробусов, при этом 100 уже прибыли в парки Мосгортранса.