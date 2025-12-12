В "Зарядье" 13 декабря впервые прозвучит уникальная программа Spem in alium

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В зале "Зарядье" 13 декабря хор musicAeterna впервые представит программу духовной музыки Spem in alium, сообщила пресс-служба культурного учреждения Агентству "Москва".

Событие состоится в рамках IV Зимнего музыкального фестиваля "Зарядье", который проходит с 2 по 31 декабря.

"Это эпохальный срез западноевропейской музыки. Пять веков, разная стилистика, четыре языка: английский, немецкий, латынь и французский", – рассказал о программе Spem in alium дирижер Виталий Полонский.

Он добавил, что коллектив тщательно работает с "языковыми коучами", чтобы зрители ощущали аутентичность исполнения, как будто перед ними немецкий или французский хор.

В программе концерта будут разные составы: от квартета и камерных ансамблей до больших групп из 46 участников. Центральное произведение вечера – 40-голосный мотет Томаса Таллиса, в котором каждый голос никем не дублируется.

Полонский подчеркнул, что это сочинение крайне редко исполняется из-за сложной вокальной структуры и необходимости сильного ансамбля.

Перед концертом пройдет лекция кандидата искусствоведения Романа Насонова, посвященная тематике программы.

Ранее состоялось торжественное открытие фестиваля "Зарядье". В этом году он проходит в четвертый раз. Для гостей организованы более 60 различных мероприятий: симфонические и мультимедийные концерты, оперные и хоровые программы, выступления известных джазовых и этнических исполнителей, а также специальные проекты для детей.

Фестиваль завершится 30 и 31 декабря праздничными показами оперетты Штрауса-сына "Летучая мышь".