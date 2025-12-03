Форма поиска по сайту

03 декабря, 13:27

Культура

Музыкальный фестиваль "Зарядье" открылся в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 2 декабря состоялось торжественное открытие IV Московского зимнего музыкального фестиваля "Зарядье", организованного в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры столицы.

На сцене Большого зала выступили известные артисты. Среди них – Венера Гимадиева, Юлия Маточкина, Алексей Татаринцев. Также на мероприятии певец Михаил Петренко вместе с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина исполнил арии и ансамбли из русских и зарубежных опер.

Кроме этого, в программе прозвучали произведения композиторов Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Камиля Сен-Санса.

"В этом году Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет уже в четвертый раз. Гостей ждет более 60 мероприятий: симфонические и мультимедийные концерты, оперные и хоровые программы, выступления звезд джаза и этнической музыки, а также проекты для детей", – отметил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, фестиваль завершится 31 декабря праздничным показом оперетты "Летучая мышь".

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Зима в Москве" пройдет свыше 800 мероприятий на более чем 400 столичных площадках. Программу сделали интересной как для детей, так и взрослых. Мероприятия проекта будут посвящены семейным ценностям, патриотизму и взаимопомощи.

Музыкальный фестиваль "Зарядье" начался с концерта оперных звезд

