Зимний спортивный фестиваль начнется в столице 5 декабря

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В "Лужниках" 5 декабря откроется зимний спортивный фестиваль. Гости смогут попробовать десятки активностей, покататься на тюбингах, поучаствовать в мастер-классах и сделать фотографии в интерактивных фотозонах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа станет частью городского проекта "Зима в Москве" и продлится до конца февраля 2026 года. Все мероприятия бесплатные. Гостей ждут разные зимние активности: снежный дартс, мини-керлинг, боулинг на снегу и другие игры, популярные у детей и взрослых.

Главным объектом площадки станет тюбинговая горка высотой 3,5 метра, расположенная на площади Ленина перед Большой спортивной ареной. Для участия потребуется оформить сезонный QR-код, заполнив анкету на площадке.

Катание будет доступно бесплатно для всех гостей старше 6 лет. Впервые для удобства посетителей оборудуют бугельный подъем, который позволит быстрее подниматься на горку.

Каждые выходные будут проходить семейные занятия и спортивные игры от снежного дартса и кольцеброса до мини-керлинга. В новогодние каникулы – с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026-го – запланирована серия творческих мастер-классов и расширенная развлекательная программа.

Территорию украсят декоративными елками, лавочками и фотозонами с интерактивными элементами. Фестиваль будет работать со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, а выходные – с 11:00 до 21:00. По понедельникам планируется проводить технические дни.

1 декабря Москве стартовал традиционный городской проект "Зима в Москве". Он будет идти до 28 февраля 2026 года. В рамках проекта на 400 площадках города пройдут более тысячи мероприятий. Жителей и гостей столицы ждут мастер-классы, благотворительные акции, кинопоказы, театральные постановки, экскурсии и дегустации.