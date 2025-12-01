Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 12:42

Спорт

Зимний спортивный фестиваль начнется в столице 5 декабря

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В "Лужниках" 5 декабря откроется зимний спортивный фестиваль. Гости смогут попробовать десятки активностей, покататься на тюбингах, поучаствовать в мастер-классах и сделать фотографии в интерактивных фотозонах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа станет частью городского проекта "Зима в Москве" и продлится до конца февраля 2026 года. Все мероприятия бесплатные. Гостей ждут разные зимние активности: снежный дартс, мини-керлинг, боулинг на снегу и другие игры, популярные у детей и взрослых.

Главным объектом площадки станет тюбинговая горка высотой 3,5 метра, расположенная на площади Ленина перед Большой спортивной ареной. Для участия потребуется оформить сезонный QR-код, заполнив анкету на площадке.

Катание будет доступно бесплатно для всех гостей старше 6 лет. Впервые для удобства посетителей оборудуют бугельный подъем, который позволит быстрее подниматься на горку.

Каждые выходные будут проходить семейные занятия и спортивные игры от снежного дартса и кольцеброса до мини-керлинга. В новогодние каникулы – с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026-го – запланирована серия творческих мастер-классов и расширенная развлекательная программа.

Территорию украсят декоративными елками, лавочками и фотозонами с интерактивными элементами. Фестиваль будет работать со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, а выходные – с 11:00 до 21:00. По понедельникам планируется проводить технические дни.

1 декабря Москве стартовал традиционный городской проект "Зима в Москве". Он будет идти до 28 февраля 2026 года. В рамках проекта на 400 площадках города пройдут более тысячи мероприятий. Жителей и гостей столицы ждут мастер-классы, благотворительные акции, кинопоказы, театральные постановки, экскурсии и дегустации.

Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал 1 декабря

Читайте также


спортфестивалигород

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика