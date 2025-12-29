Трое турецких полицейских погибли в столкновении с боевиками ИГ

Фото: depositphotos/fransz

Трое полицейских погибли в перестрелке с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ. – Прим. ред.), сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

Инцидент произошел в провинции Ялова на северо-западе Турции. Уточняется, что ранения в столкновении получили еще восемь полицейских и один охранник.

"Шесть террористов из ИГ ликвидированы", – цитирует главу министерства ТАСС.

Ранее Вооруженные силы США нанесли удар по боевикам террористической группировки ИГ на территории Нигерии. По словам американского лидера Дональда Трампа, это было сделано по его личному приказу.

В результате атак были уничтожены боевики, которые "жестоко убивали главным образом невинных христиан", подчеркивал президент США. Позже власти Нигерии подтвердили, что американская армия нанесла авиаудары по террористам в рамках сотрудничества между двумя странами.

