Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:54

Политика

Глава Пентагона Хегсет назвал актом возмездия удары США по ИГ в Сирии

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Массированные удары американских войск по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии являются актом возмездия. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), военные провели широкомасштабную операцию под названием "Удар Соколиного Глаза" (Hawkeye Strike) по уничтожению инфраструктуры и оружейных складов ИГ в Сирии в ответ на нападение на американские и союзные войска в Сирии 13 декабря.

"Это не начало войны – это акт возмездия. США под руководством президента Трампа никогда не будут колебаться и никогда не отступят, защищая наш народ. Как мы сказали сразу после жестокого нападения, если вы нацелитесь на американцев – в любой точке мира – вы проведете остаток своей короткой, полной страха жизни, зная, что США будут преследовать вас, найдут вас и безжалостно убьют", – заявил Хегсет.

Он добавил, что американские военные будут продолжать проведение подобных операций.

В ноябре Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с западной коалицией во главе с Соединенными Штатами по борьбе с ИГ, подтвердив свою роль партнера в борьбе с терроризмом и поддержании региональной стабильности.

Незадолго до этого Соединенные Штаты официально сняли санкционные ограничения с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Также ограничительные меры отменили против главы сирийского МВД Анаса Хаттаба.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика