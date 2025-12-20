Глава Пентагона Хегсет назвал актом возмездия удары США по ИГ в Сирии

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Массированные удары американских войск по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии являются актом возмездия. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), военные провели широкомасштабную операцию под названием "Удар Соколиного Глаза" (Hawkeye Strike) по уничтожению инфраструктуры и оружейных складов ИГ в Сирии в ответ на нападение на американские и союзные войска в Сирии 13 декабря.

"Это не начало войны – это акт возмездия. США под руководством президента Трампа никогда не будут колебаться и никогда не отступят, защищая наш народ. Как мы сказали сразу после жестокого нападения, если вы нацелитесь на американцев – в любой точке мира – вы проведете остаток своей короткой, полной страха жизни, зная, что США будут преследовать вас, найдут вас и безжалостно убьют", – заявил Хегсет.

Он добавил, что американские военные будут продолжать проведение подобных операций.

В ноябре Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с западной коалицией во главе с Соединенными Штатами по борьбе с ИГ, подтвердив свою роль партнера в борьбе с терроризмом и поддержании региональной стабильности.

Незадолго до этого Соединенные Штаты официально сняли санкционные ограничения с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Также ограничительные меры отменили против главы сирийского МВД Анаса Хаттаба.