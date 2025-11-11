Сирия будет сотрудничать с западной коалицией по борьбе с ИГ

Фото: ТАСС/AP/Kena Betancur

Сирия договорилась о сотрудничестве с западной коалицией во главе с Соединенными Штатами по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"(ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщил министр информации в переходном правительстве страны Хамза Мустафа.

Он подчеркнул, что Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с международной коалицией по борьбе с ИГ, подтвердив свою роль партнера в борьбе с терроризмом и поддержании региональной стабильности.

Ранее США официально сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Все ограничительные меры были отменены накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Кроме того, с аш-Шараа снял санкции Совбез ООН. При этом документ был подготовлен США, за него проголосовали 14 из 15 членов СБ.