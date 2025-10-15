Переговоры Путина и главы Сирии аш-Шаара длились 2,5 часа

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Их длительность составила 2,5 часа, сообщает ТАСС.

Личная встреча стала первой на высшем уровне после смены власти в Сирии.

Аш-Шараа посетил Москву в рамках реструктуризации отношений между двумя государствами. В частности, он планировал обсудить политическое и экономическое сотрудничество двух стран, а также региональные и международные события.

В ходе встречи сирийский лидер заявил о готовности Дамаска перезапустить отношения с Москвой. Также он выразил благодарность за прием и отметил достижения России в поддержке Сирии.

Путин, в свою очередь, обратил внимание, что Россия всегда руководствовалась интересами сирийского народа и что у стран сложились особые отношения. Он также отметил важность прошедших парламентских выборов для консолидации общества.