Президент Сирии выступил за перезапуск отношений с Россией

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа выразил готовность Дамаска перезапустить комплекс отношений с Москвой. Об этом политик заявил во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле.

"Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить, в том числе и вас, с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность. Стабильность и в стране, и в регионе в целом", – отметил аш-Шараа.

Кроме того, сирийский лидер поблагодарил своего российского коллегу за прием и приглашение приехать в Москву. Путин в ответ на это заявил, что очень рад видеть аш-Шараа в России. Временный президент Сирии добавил, что Дамаск опирается на многие достижения, которых позволила добиться Москва.

"Она помогала нам в различных сферах. Также нас связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе материального", – сказал аш-Шараа и указал на длительные исторические связи стран.

Путин в ответ заметил, что у России никогда не было отношений с Сирией, связанных с особыми интересами или с российской политической конъюнктурой. Москва всегда руководствовалась интересами народа Дамаска, пояснил он.

"Между нашими странами за многие десятилетия сложились особые отношения. Достаточно сказать, что сотни, а может быть, тысячи людей связаны между собой узами брака, дружбы", – добавил Путин.



Также он отметил, что прошедшие ранее парламентские выборы будут укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами в Сирии, даже несмотря на непростые времена, которые переживает государство.

"Я считаю, что это ваш большой успех, потому что это ведет к консолидации общества", – подчеркнул Путин.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказывал, что политическое руководство Сирии заинтересовано в сохранении присутствия Москвы в республике. При этом сама Россия также заинтересована, чтобы все проекты и содействие национальной экономике, промышленности, сельскому хозяйству, энергетике продолжались. Вместе с тем все эти процессы должны быть скорректированы под новые условия.

