Путин предложил эмиру Катара обсудить помощь сирийскому народу

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Россия готова сделать все, чтобы Сирия сохранилась как суверенное и территориально целостное государство. Об этом заявил Владимир Путин в ходе переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Мы с вами обсуждали тоже вопросы о развитии ситуации в Сирии. Для нас это имеет тоже серьезное значение", – прокомментировал российский лидер.

В частности, Путин предложил эмиру Катара обсудить возможности оказания помощи народу Сирии, включая гуманитарную помощь. По словам российского президента, в стране все еще много проблем, как политических, так и с точки зрения безопасности и экономики.



Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства страны, которое возьмется за реконструкцию государства и проведение реформ. Всего в состав нового кабмина вошли 22 министра.

До этого президент РФ и эмир Катара в ходе телефонного разговора отметили важность работы над обеспечением единства Сирии. Москва и Доха договорились работать вместе для обеспечения устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в государстве.

