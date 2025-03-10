Небензя сообщил о контактах России и США по проблеме Сирии

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Представители России находятся в контакте с США по проблеме эскалации в Сирии. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Да", – сказал постпред отвечая на вопрос, координируются ли Россия и США по вопросу Сирии.

Ранее в провинциях Латакия и Тартус начались боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Затем подразделения вооруженных сил, которые подчиняются временному правительству Сирии, стали входить в города для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики Башара Асада.

Вместе с тем вооруженные силы республики нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками Асада. Позже силы безопасности Сирии вошли в город Банияс.

Россия и США направили в Совет безопасности ООН запрос на проведение закрытых консультаций по ситуации в Сирии.