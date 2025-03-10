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Политика

Россия и США запросили на 10 марта консультации СБ ООН по Сирии

Фото: depositphotos/ognjen1234

Россия и США направили в Совет безопасности ООН запрос на проведение закрытых консультаций по ситуации в Сирии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии", – написал политик.

Полянский уточнил, что предварительно ожидается, что Дания, председательствующая в Совбезе, назначит консультации на 17:00 по Москве 10 марта.

6 марта в провинциях Латакия и Тартус начались боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. Спустя время подразделения вооруженных сил, которые подчиняются временному правительству Сирии, стали входить в города для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики Башара Асада.

Вместе с тем вооруженные силы республики нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками Асада. Позже силы безопасности Сирии вошли в город Банияс.

Прозападная Сирийская обсерватория по правам человека утверждает, что за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 745 мирных жителей.

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