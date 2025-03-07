SANA: сирийская армия входит в Латакию и Тартус для борьбы с ополченцами

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Подразделения вооруженных сил, которые подчиняются временному правительству Сирии, входят в сирийские города Латакия и Тартус для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики Башара Асада. Об этом сообщает местное агентство SANA.

В этих городах, по данным управления внутренней безопасности, началась операция по проверке административных центров, населенных пунктов и горных районов. Ополченцев призвали сложить оружие.

Террористические формирования взяли под контроль Дамаск в начале декабря прошлого года, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. На этом фоне Асад ушел с должности президента Сирии и отправился в Россию.

В Кремле действия Асада назвали его личным решением. Ему было предоставлено политическое убежище в России. Сам экс-президент Сирии заявлял, что находился в Дамаске до последнего, выполняя свои обязанности.

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своем обращении к народу пообещал взять контроль над всеми территориями страны.

