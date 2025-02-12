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12 февраля, 17:22

Политика

Путин провел телефонный разговор с главой Сирии Шараа

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа. Беседа носила конструктивный, деловой и содержательный характер, сообщается в телеграм-канале Кремля.

Российский лидер пожелал Шараа успехов в решении задач на благо сирийского народа, с которым РФ исторически связывают дружба и взаимовыгодное сотрудничество.

Помимо этого, главы стран обменялись мнениями о текущей обстановке в республике. Российская сторона сделала акцент на принципиальной позиции в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Кроме того, подчеркнула важность реализации мер для устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, в том числе оказание ее жителям гумпомощи.

Также обсуждались вопросы практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных отраслях, в частности, учитывая недавние переговоры в Дамаске с участием российской межведомственной делегации. Принято решение продолжить подобные полезные контакты с целью выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества.

Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что РФ готова оказать помощь в преодолении гуманитарного кризиса в Сирии. По его словам, при активной помощи Москвы в республике уже восстановили более тысячи образовательных и около 300 медицинских учреждений. Помимо этого, отремонтированы почти пять тысяч домов и две тысячи километров дорог.

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