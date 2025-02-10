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10 февраля, 17:46

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Постпред Гатилов: РФ готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии

В РФ заявили о готовности помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии

Фото: ТАСС/SALVATORE DI NOLFI

Россия готова оказать помощь в преодолении гуманитарного кризиса в Сирии. Москва помогает Дамаску в этом вопросе уже много лет, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"С момента введения против Сирии незаконных односторонних ограничительных мер мы неизменно акцентировали внимание, в том числе на международных площадках, на их крайне негативном влиянии на жизнь обычных людей и активно добивались (на международных. – Прим.ред.) площадках скорейшей отмены этих рестрикций", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, при активной помощи Москвы в Сирии восстановили уже более 1 тысячи образовательных и около 300 медицинских учреждений, а также отремонтировали почти 5 тысяч домов и 2 тысячи километров дорог.

Кроме того, были реконструированы мосты, линии электропередачи, школы, детские сады, объекты водоснабжения, хлебопекарни и другие объекты критической инфраструктуры и культовые сооружения, уточнил Гатилов.

"Кроме того, Россия организовала более 3 500 гуманитарных акций, в рамках которых были доставлены и распределены тысячи тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Наши военные врачи оказали медицинскую помощь более 130 тысячам сирийских граждан", – сказал он.

Дипломат добавил, что также при содействии России было очищено около 7 тысяч гектаров территорий, разминировано свыше 3 тысяч зданий и почти 300 километров дорог.

Между тем Владимир Путин указывал на приверженность Москвы к комплексному урегулированию ситуации в Сирии на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Президент также заявил, что российская сторона готова помогать сирийцам, предоставляя гуманитарную помощь до того момента, пока ситуация в стране не будет полностью урегулирована.

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