Al Watan: Сирия расторгла договор с Россией об управлении портом Тартус

Фото: depositphotos/leo_altman

Власти Сирии расторгли инвестиционное соглашение с российской компанией "Стройтрансгаз" об управлении морским портом Тартус, которое было заключено в 2019 году. Об этом пишет издание Al Watan со ссылкой на главу таможенного управления провинции Тартус Риада Джуди.

Он объяснил, что правительство переходного периода в данный момент работает над реструктуризацией порта, чтобы восстановить его полноценную работу. В частности, были снижены таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%. По словам Джуди, порт практически не функционирует из-за высоких сборов и цен на логистические услуги.

Новые власти республики решили аннулировать соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией. Все доходы от работы порта при этом будут использоваться в интересах властей.

Ранее Сирия ввела запрет на ввоз товаров из России, Израиля и Ирана. Минфин арабской республики распространил циркуляр, предписывающий запрет на ввоз товаров из трех стран на морских и сухопутных границах.

Владимир Путин отмечал приверженность российской стороны к комплексному урегулированию ситуации в Сирии на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Он также заявил, что российская сторона готова помогать сирийцам, предоставляя гуманитарную помощь до того момента, пока ситуация в стране не будет полностью урегулирована.