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Новые власти Сирии хотят сделать образование в стране бесплатным, заявил министр просвещения в переходном правительстве Назир аль-Кадири в интервью телеканалу Al Jazeera.

Он отметил, что бесплатное образование – право сирийцев. Кроме того, правительство стремится к тому, чтобы повысить зарплату учителей, так как на данный момент оклад преподавателей составляет всего 20 долларов. В республике работают около 350 тысяч учителей, обратил внимание аль-Кадири.

"Нам досталось тяжелое наследие, и мы работаем над внесением изменений и развитием образовательных программ", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что лидер вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа намерен почти полностью отказаться от обязательной воинской повинности в Сирии. Он также рассказал, что, возможно, призыв на некоторые специальности будет длиться 15–20 дней.