Новые власти Сирии хотят почти полностью отменить обязательный призыв в армию

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Лидер вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа намерен почти полностью отказаться от обязательной воинской повинности в Сирии. Об этом он сообщил телеканалу Syria TV

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Он также рассказал, что, возможно, призыв на некоторые специальности будет длиться 15–20 дней.

Кроме того, по его словам, сирийское оборонное ведомство распустит все вооруженные группировки в стране. В эфире телеканала он заявил, что в стране "не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства".

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.