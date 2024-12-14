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Новые власти Сирии не планируют вступать в конфликт с Израилем, заявил лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа в беседе с телеканалом Al Jazeera.

В это же время он сказал, что взявшие власть в Сирии оппозиционеры дали России возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом.

Кроме того, министры иностранных дел восьми арабских стран осудили вторжение Израиля и призвали Тель-Авив вывести свои войска из сирийской части Голанских высот и других территорий. Такое заявление сделали главы МИД в Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Катаре, Ливане, ОАЭ и Саудовской Аравии, пишет ТАСС.

В это же время Израиль не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии, но ответит в случае враждебных действий новых властей, рассказывали власти еврейского государства.

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

