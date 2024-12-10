Фото: x.com/Karmabash

Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении главой временного правительства Сирии, заявил он в эфире телеканала "Аль-Хадас".

Назначенный оппозицией глава временного правительства подчеркнул, что переходный период может завершиться 1 марта.

Вооруженная оппозиция и боевики захватили столицу Сирии, Дамаск, 8 декабря. При этом бывший лидер Сирии Башар Асад покинул свою должность и вылетел за пределы государства.

Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство. Однако ряд экспертов считают, что Сирию может ждать хаос и жесткая борьба за власть между разными группировками, так как закончились 50 лет правления семьи Асадов.

