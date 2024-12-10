Израиль опроверг информацию о продвижении к Дамаску

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Информация о продвижении войск Израиля к сирийскому Дамаску не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ).

"Сообщения в СМИ о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска являются ложными", – указано в сообщении.

Силы ЦАХАЛ присутствуют внутри буферной зоны и на оборонительных позициях недалеко от границы с целью защиты Израиля, пояснили в пресс-службе.

Ранее СМИ писали, что израильские танки заметили в 20 километрах от Дамаска. Как утверждали журналисты, Тель-Авив начал открыто наступать на сирийские территории, захватив уже все Голаны. Израиль якобы оккупировал Аарну, Бакасм, Эр-Реемех, Хину, Калу, Джандал, Эль-Хусейнию, Джиту и Эль-Хашаб в южной части страны.

ВВС Израиля ранее наносили удары по крупнейшим сирийским авиабазам, разрушив инфраструктуру и военную технику.