10 декабря, 12:27Политика
Израиль опроверг информацию о продвижении к Дамаску
Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg
Информация о продвижении войск Израиля к сирийскому Дамаску не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ).
"Сообщения в СМИ о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска являются ложными", – указано в сообщении.
Силы ЦАХАЛ присутствуют внутри буферной зоны и на оборонительных позициях недалеко от границы с целью защиты Израиля, пояснили в пресс-службе.
Ранее СМИ писали, что израильские танки заметили в 20 километрах от Дамаска. Как утверждали журналисты, Тель-Авив начал открыто наступать на сирийские территории, захватив уже все Голаны. Израиль якобы оккупировал Аарну, Бакасм, Эр-Реемех, Хину, Калу, Джандал, Эль-Хусейнию, Джиту и Эль-Хашаб в южной части страны.
ВВС Израиля ранее наносили удары по крупнейшим сирийским авиабазам, разрушив инфраструктуру и военную технику.
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