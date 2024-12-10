Al Mayadeen: израильские танки находятся в 20 км от Дамаска

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Израильские танки продвигаются в сторону столицы Сирии, их заметили уже в 20 километрах от Дамаска, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Al Mayadeen.

"Израильские танки продвинулись мимо города Кунейтра в сторону окраин Дамаска", – пишет издание со ссылкой на местных жителей.

По данным журналистов, Тель-Авив начал открыто наступать на сирийские территории, захватив уже все Голаны. К настоящему моменту Израиль оккупировал Аарну, Бакасм, Эр-Реемех, Хину, Калу, Джандал, Эль-Хусейнию, Джиту и Эль-Хашаб в южной части государства.

Ранее ВВС Израиля уже наносили удары по крупнейшим авиабазам Сирии, разрушив инфраструктуру и военную технику. Россия при этом потребовала от Тель-Авива разъяснений по поводу статуса Голанских высот.

Вооруженная оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря. В тот же день стало известно, что лидер Сирии Башар Асад покинул свою должность и улетел из страны. Позже взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство.

