Небензя назвал позитивными прошедшие закрытые консультации СБ ООН по Сирии

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Совбез ООН был "более или менее един" в вопросе сохранения территориальной целостности Сирии и важности защиты гражданского населения. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Совет, я думаю, был более или менее един в том, что касается необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, обеспечения защиты гражданского населения", – приводит его слова ТАСС.

Небензя также назвал прошедшие консультации Совбеза ООН по Сирии позитивными. Он отметил, что все члены организации были застигнуты врасплох событиями в Сирии.

Кроме того, постпред РФ заявил, что Москва фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот. Он отметил, что на данный момент не ясно, какую часть этой территории Израиль считает своей. По его словам, это требует разъяснений, особенно на фоне растущего напряжения в регионе.

Дамаск оказался под контролем вооруженной оппозиции 8 декабря. Бывший президент Сирии Башар Асад решил уйти со своей должности и покинул страну, приказав отдать власть мирным путем.

Пришедшие к власти боевики, в свою очередь, предложили действовать под эгидой единого правительства, сформировав его на время переходного периода. Также они выступили за то, чтобы расформировать все вооруженные группы и создать единое военное управление.