Песков заявил, что события в Сирии удивили и Россию, и весь мир

Фото: ТАСС/Zuma

Пока рано говорить о сохранении российских баз в сирийских Хмеймиме и Тартусе, это предмет для обсуждения с теми, кто возглавит страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому потребуется время", – подчеркнул он.

Уже после этого, добавил Песков, понадобится разговаривать с теми, кто будет облечен властью. При этом сейчас Москва делает все, чтобы выйти на контакт с теми, кто занимается безопасностью, рассказал Песков в ответ на вопрос о российских военных в Сирии.

"Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир. Мы в данном случае не исключение", – сказал представитель Кремля.

Однако, подчеркнул он, важно поддерживать диалог со всеми региональными странами, включая Турцию и Иран, чтобы продолжать консультации по урегулированию ситуации в Сирии. Так Песков ответил на вопрос, останется ли актуальным так называемый астанинский формат по Сирии.

Ранее член Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил выразил готовность поддерживать хорошие отношения с РФ. Кроме того, по данным СМИ, лидеры вооруженной оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.

Боевики, представляющие сирийскую оппозицию, установили контроль над древнейшей столицей на Земле, Дамаском, утром 8 декабря. Бывший президент Сирии Башар Асад решил уйти со своей должности и покинул страну, приказав отдать власть мирным путем.

