Al Watan: комендантский час введен в Дамаске, Латакии и Тартусе

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Комендантский час с 17:00 до 05:00 введен в Дамаске, Латакии и Тартусе Сирии, сообщает газета Al Watan.

Решение приняло командование оппозиционных формирований, уточняет СМИ. За нарушение режима граждане будут наказаны лишением свободы.

Боевики взяли контроль над Дамаском утром 8 декабря. После произошедшего премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов передать власть мирным путем.

Башар Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта. Российские издания писали, что Асад прибыл с семьей в Москву.

Оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Кроме того, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.