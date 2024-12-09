Флаг сирийской оппозиции был поднят над посольством Сирии в РФ

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Флаг сирийской оппозиции поднят над посольством Сирии в Мансуровском переулке в Москве, сообщает ТАСС.

Это произошло после прихода оппозиции к власти в стране.

Флаг Сирии был снят с посольства страны в Москве вечером в воскресенье, 8 декабря. Это произошло после того, как утром того же дня боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском.

Спустя некоторое время премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

Позже в МИД РФ заявили, что президент Сирии Башар Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну после переговоров с рядом участников сирийского конфликта. При этом он приказал осуществить передачу власти мирным путем. Сам Асад прилетел в Москву.

Москва не принимала участия в данных переговорах. Тем не менее Россия с крайней озабоченностью наблюдает за происходящим в Сирии. На фоне непростой ситуации, сложившейся на территории страны, российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. Уточнялось, что их безопасности ничего не угрожает. Вместе с тем российская сторона принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян.

В свою очередь, оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда подчеркнул, что общие интересы обеих сторон должны считаться первостепенными. Кроме того, боевики дали гарантии безопасности правительству Сирии.