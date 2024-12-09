01:35Политика
Глава МИД Ирана заявил об угрозе гражданской войны в Сирии
Фото: ТАСС/EPA/BILAL ALHAMMOUD
Гражданская война и распад страны могут начаться в Сирии после захвата Дамаска вооруженной оппозицией. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании.
"Мы следим за развитием событий в Сирии и не хотим допустить возникновения опасений", – приводит ТАСС слова Арагчи.
В результате вероятного распада Сирии это государство рискует стать "убежищем для террористов", предупредил дипломат.
Он добавил, что отношение Ирана к новым властям Сирии будет зависеть от того, насколько те будут "далеки от Израиля и террористических группировок".
Вооруженная оппозиция взяла контроль над Дамаском 8 декабря. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем.
Башар Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта. По информации СМИ, Асад прибыл с семьей в Москву. Так, Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.
Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
Боевики также дали гарантии безопасности правительству Сирии. Предполагается, что члены кабмина вновь начнут выполнять свои обязанности на рабочих местах в течение двух дней.
МИД РФ в связи с ситуацией в Сирии напомнил контакты ситуационно-кризисного центра