Глава МИД Ирана заявил об угрозе гражданской войны в Сирии

Фото: ТАСС/EPA/BILAL ALHAMMOUD

Гражданская война и распад страны могут начаться в Сирии после захвата Дамаска вооруженной оппозицией. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании.

"Мы следим за развитием событий в Сирии и не хотим допустить возникновения опасений", – приводит ТАСС слова Арагчи.

В результате вероятного распада Сирии это государство рискует стать "убежищем для террористов", предупредил дипломат.

Он добавил, что отношение Ирана к новым властям Сирии будет зависеть от того, насколько те будут "далеки от Израиля и террористических группировок".

Вооруженная оппозиция взяла контроль над Дамаском 8 декабря. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем.

Башар Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта. По информации СМИ, Асад прибыл с семьей в Москву. Так, Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.

Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Боевики также дали гарантии безопасности правительству Сирии. Предполагается, что члены кабмина вновь начнут выполнять свои обязанности на рабочих местах в течение двух дней.