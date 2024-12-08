Посольство РФ рекомендует находящимся в Сирии россиянам не выходить на улицу без нужды

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Посольство РФ рекомендует находящимся в Сирии россиянам оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Между тем сотрудники российского посольства в Дамаске находятся в безопасности.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. Позже премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

Позже стало известно, что президент Сирии Башар Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну после переговоров с рядом участников сирийского конфликта. При этом он приказал осуществить передачу власти мирным путем.

В МИД РФ заявили, что Москва не принимала участия в данных переговорах. Тем не менее, Россия с крайней озабоченностью наблюдает за происходящим в Сирии. На фоне непростой ситуации, сложившейся на территории страны, российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. На данный момент их безопасности ничего не угрожает. Вместе с тем российская сторона принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян.

Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда подчеркнул, что общие интересы обеих сторон должны считаться первостепенными.

Кроме того, боевики дали гарантии безопасности правительству Сирии. Предполагается, что члены кабмина вновь начнут выполнять свои обязанности на рабочих местах в течение двух дней.