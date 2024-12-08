МИД РФ в связи с ситуацией в Сирии напомнил контакты ситуационно-кризисного центра

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МИД РФ в связи с развитием ситуации в Сирии опубликовал пост с напоминанием контактов департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ). Соответствующее сообщение было выложено в телеграм-канале ведомства.

Так, для россиян доступны многоканальный телефон: +7 (495) 695-45-45 (круглосуточно) и почта: dskc@mid.ru.

По данным российского посольства РФ в Дамаске, информация по погибшим и пострадавшим гражданам пока не поступала. Кроме того, организованных российских туристов в Сирии в настоящее время нет, добавили в пресс-службе Минэкономразвития РФ со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) и ассоциации "Турпомощь".

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. По их словам, они вошли в сирийскую столицу, не обнаружив никаких признаков развертывания армии.

По данным СМИ, правительственные силы отходят из города, а боевики тем временем захватили штаб-квартиру сирийского гостелевидения. Местный аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы.

Журналисты также сообщили, что Башар Асад покинул Дамаск, улетев на самолете. Позже предположительный борт Асада пропал с радаров карт.

Затем премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

