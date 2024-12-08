Белый дом: Байден и его администрация внимательно следят за событиями в Сирии

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Нынешний президент США Джо Байден и подконтрольная ему администрация продолжают внимательно наблюдать за военными действиями на территории Сирии, заявил представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Шон Саветт.

На своей странице в социальной сети X он также отметил, что американские власти поддерживают постоянную связь со своими региональными партнерами.

При этом в ноябре Байден дважды отдавал приказы о нанесении ударов по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Сирии. Соответствующие распоряжения главы Белого дома были отданы 11 и 26 ноября.

Позже глава государства указывал, что целью ударов стали штаб-квартиры КСИР, центры командования и управления, хранения оружия, а также подготовки и логистической поддержки.

Утром 8 декабря боевики террористических формирований Сирии установили контроль над Дамаском. По данным СМИ, правительственные силы отошли из города, а боевики достигли центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского гостелевидения.

Местные издания также передавали, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск. Уточнялось, что он улетел на самолете в неизвестном направлении. Позже утверждалось, что самолет главы государства пропал с радаров в районе провинции Хомс.

Спустя некоторое время премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем.