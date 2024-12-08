Reuters: самолет президента Сирии Асада пропал с радаров

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Самолет, предположительно, с президентом Сирии Башаром Асадом на борту исчез с радаров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные портала мониторинга воздушных судов Flightradar.

По утверждению СМИ, Башар Асад покинул Дамаск 8 декабря на фоне эскалации ситуации в Сирии. Как сообщили офицеры сирийской армии, самолет Асада улетел в неизвестном направлении.

Данные Flightradar показывают, что самолет рейса RB9218, на котором мог находиться Асад, сначала летел в сторону прибрежного района Сирии, однако затем совершил резкий разворот над провинцией Хомс и пропал с карты. Перед исчезновением борт совершил резкое снижение, утверждают СМИ.

Тем не менее журналисты предполагают, что экипаж самолета мог попросту выключить передатчик во время полета.

Сирийские издания сообщили утром 8 декабря, что боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском. Правительственные силы начали отходить из города, а боевики захватили штаб-квартиру сирийского гостелевидения.

Международный аэропорт Дамаска в связи с произошедшим прекратил принимать и отправлять рейсы.

По заявлению повстанческих сил, они вошли в Дамаск, не обнаружив никаких признаков развертывания армии.