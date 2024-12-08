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08 декабря, 06:07

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Al Hadath: боевики установили контроль над Дамаском

Боевики взяли контроль над Дамаском – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском. Об этом утверждает Al Hadath.

По данным журналистов, правительственные силы отходят из города, а боевики тем временем достигли центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского гостелевидения.

Другие местные СМИ сообщают о звуках взрывов в Дамаске.

Ранее сирийские издания сообщали, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы. Также стало известно, что силы вооруженной оппозиции смогли установить контроль над Пальмирой.

Боевики в Сирии начали свое наступление 27 ноября. Спустя некоторое время они заняли некоторые районы Алеппо впервые с 2016 года. Отмечалось, что все обслуживающие учреждения города продолжают работать.

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