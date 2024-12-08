Reuters: президент Сирии Асад покинул Дамаск

Фото: kremlin.ru

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне ситуации в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух офицеров сирийской армии.

По их словам, самолет с Асадом на борту улетел в неизвестном направлении.

Одновременно с этим повстанческие силы заявили, что вошли в Дамаск, не обнаружив никаких признаков развертывания армии.

Утром 8 декабря стало известно о звуках взрывов в сирийской столице. Позже местные СМИ сообщили, что боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском.

Правительственные силы отходят из города, а боевики тем временем достигли центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского гостелевидения.

Международный аэропорт Дамаска на фоне произошедшего прекратил принимать и отправлять рейсы. Всех сотрудников авиагавани эвакуировали.