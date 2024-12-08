Reuters: президент Сирии Асад покинул Дамаск

08 декабря, 06:19Политика
Фото: kremlin.ru
Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне ситуации в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух офицеров сирийской армии.
По их словам, самолет с Асадом на борту улетел в неизвестном направлении.
Одновременно с этим повстанческие силы заявили, что вошли в Дамаск, не обнаружив никаких признаков развертывания армии.
Утром 8 декабря стало известно о звуках взрывов в сирийской столице. Позже местные СМИ сообщили, что боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском.
Правительственные силы отходят из города, а боевики тем временем достигли центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского гостелевидения.
Международный аэропорт Дамаска на фоне произошедшего прекратил принимать и отправлять рейсы. Всех сотрудников авиагавани эвакуировали.
Новости мира: боевики начали масштабное наступление в Сирии