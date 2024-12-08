Участники переговоров по Сирии призвали к политическому решению кризиса

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Участники переговоров по Сирии в Дохе согласились, что все стороны должны стремиться к политическому решению кризиса в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, которое было опубликовано на сайте МИД Катара.

В переговорах приняли участие пять арабских стран – Катар, Саудовская Аравия, Иордания, Египет, Ирак – и три государства-члена астанинского переговорного процесса – Россия, Иран и Турция.

Представители стран подчеркнули, что продолжение кризиса представляет собой опасное развитие событий для безопасности Сирии, а также региональной и международной безопасности.

"Они также согласились с важностью укрепления совместных международных усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи сирийскому народу и обеспечению ее устойчивого и беспрепятственного доступа во все пострадавшие районы", – говорится в заявлении.

Министры призвали прекратить военные операции на территории Сирии, а также указали на важность продолжения тесных консультаций и координации между друг другом, чтобы внести вклад в поиск мирного решения кризиса.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

Накануне СМИ также сообщили, что формирования сирийской вооруженной оппозиции смогли установить контроль над Пальмирой.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию в Сирии. Республиканец отметил, что это не американская война и необходимо дать этой ситуации "разрешиться самой по себе".