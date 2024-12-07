Посольство России в Дамаске работает штатно

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посольство РФ в Дамаске продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Сирии.

В диппредставительстве также уточнили, что два раза в неделю в аэропорту Дамаска совершаются авиарейсы, все имеющие билеты могут улететь. Как уточнили в посольстве, паники не наблюдается.

Также сообщается, что представительство России находится в постоянном контакте с сирийской стороной.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы на фоне событий в республике.

Российское посольство в Дамаске напомнило находящимся в Сирии россиянам о возможности покинуть республику коммерческими рейсами в связи с обострением обстановки.

Боевики начали свое наступление 27 ноября. Впервые с 2016 года они вошли в Алеппо.