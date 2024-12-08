Оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Москвой

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Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) расценивает поддержание хороших отношений с Россией как вопрос первостепенной важности, подчеркнул в беседе с ТАСС член политического комитета НКОРС Анас аль-Абда.

"Мы стремимся поддерживать хорошие отношения с Россией. И в этом контексте наши общие интересы должны считаться первостепенными", – приводит агентство его слова.

Таким образом аль-Абда высказался, отвечая на вопрос о том, как в дальнейшем будет складываться ситуация с российским присутствием на территории Сирии и функционированием российской базы в Тартусе.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. По их словам, они вошли в сирийскую столицу, не обнаружив никаких признаков развертывания армии.

По данным СМИ, правительственные силы отходят из города, а боевики тем временем захватили штаб-квартиру сирийского гостелевидения. Местный аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы.

Журналисты также сообщили, что Башар Асад покинул Дамаск, улетев на самолете. Позже предположительный борт Асада пропал с радаров карт.

Затем премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.