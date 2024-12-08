Министр связи Сирии заявил, что правительство получило гарантии безопасности от боевиков

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Правительство Сирии получило гарантии безопасности от боевиков, которые захватили власть в республике, рассказал в беседе с телеканалом Al Arabiya министр связи страны Ияд аль-Хатыб.

По словам министра, представители террористической организации пообещали обеспечить безопасную работу сирийского кабмина. Он подчеркнул, что члены правительства вновь начнут выполнять свои обязанности на рабочих местах в течение двух дней.

Аль-Хатыб также отметил, что все министры, которые решили остаться в Дамаске, ничего не знают о местонахождении главы внешнеполитического ведомства Сирии Бассама Саббага.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. По их словам, они вошли в сирийскую столицу, не обнаружив никаких признаков развертывания армии.

По данным СМИ, правительственные силы отходят из города, а боевики тем временем захватили штаб-квартиру сирийского гостелевидения. Местный аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы.

Журналисты также сообщали, что президент страны Башар Асад покинул Дамаск, улетев на самолете. Позже предположительный борт главы государства пропал с радаров карт.

Спустя некоторое время премьер-министр Сирии Мухаммед аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал граждан не наносить ущерба государственной собственности.