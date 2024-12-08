ТАСС: сирийская оппозиция гарантировала безопасность военных баз РФ

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

По его данным, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции.

Собеседник агентства также рассказал, Москва выступает за возобновление переговоров по урегулированию ситуации в Сирии под эгидой ООН, поскольку считает необходимым поиск политического решения в урегулировании кризиса.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. Позже премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

Источник в Кремле сообщил, что бывший президент Сирии Башар Асад прибыл с семьей в Москву. По его данным, Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.

Между тем в МИД РФ сообщили, что Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну после переговоров с рядом участников сирийского конфликта.

На фоне непростой ситуации, сложившейся на территории Сирии, российские военные базы в этой стране находятся в повышенной боевой готовности. Сейчас их безопасности ничего не угрожает. Кроме того, российская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян.

Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда подчеркнул, что общие интересы обеих сторон должны считаться первостепенными.

Кроме того, боевики дали гарантии безопасности правительству Сирии. Предполагается, что члены кабмина вновь начнут выполнять свои обязанности на рабочих местах в течение двух дней.