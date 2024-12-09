NYT: сирийская оппозиция заверяла США, что не позволит ИГ присоединиться к ней

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Вооруженная сирийская оппозиция передавала сообщения американским властям через Турцию, в которых заверяла, что не собирается разрешать членам ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация) присоединяться к их действиям против бывших властей Сирии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

По их словам, сообщения с американской стороны начали поступать оппозиции несколько дней назад. В них Вашингтон просил повстанцев не позволять террористам ИГ участвовать в их наступательных действиях.

Группировки дали положительный ответ, передав его через Турцию по дипломатическим, разведывательным и военным каналам, говорится в статье.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. Позже премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем.

Башар Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта. На фоне непростой ситуации, сложившейся на территории Сирии, российские военные базы в этой стране находятся в повышенной боевой готовности.

Вместе с тем оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Кроме того, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Боевики также дали гарантии безопасности правительству Сирии. Предполагается, что члены кабмина вновь начнут выполнять свои обязанности на рабочих местах в течение двух дней.